Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La voie pourrait se dégager pour Paul Pogba !

Publié le 19 mars 2022 à 1h15 par A.C.

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba est l’objet de toutes les convoitises, avec notamment Leonardo qui aimerait l’attirer au Paris Saint-Germain.

Cet été, QSI pourrait perdre l’une des plus grandes stars de son projet avec Kylian Mbapppé, même si nous vous avons expliqué sur le10sport.com que rien n’est encore décidé. Pour oublier un tel échec, le Paris Saint-Germain devra sans aucun doute boucler l’arrivée d’une ou plusieurs stars mondiales et cela pourrait bien concerner Paul Pogba ! Le Champion du monde français a l’avantage d’être en fin de contrat avec Manchester United et une prolongation semble compromise pour le moment. Le PSG n’est toutefois pas seul sur le coup, puisque la presse italienne parle d’un énorme intérêt de la Juventus, qui rêve d’un retour de Pogba.

Jorginho veut retrouver l’Italie