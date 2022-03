Foot - OM

OM - Malaise : L'énorme aveu du vestiaire sur Jorge Sampaoli !

Publié le 18 mars 2022 à 13h10 par D.M.

Contesté par une partie du vestiaire marseillais ces dernières semaines, Jorge Sampaoli a discuté avec son groupe et inversé la situation comme l'a laissé entendre Pape Gueye après la victoire face à Bâle.

Ça va mieux pour l’OM. Le club marseillais a enregistré sa troisième victoire consécutive, toutes compétitions confondues, en venant à bout de Bâle en huitième de finale de Ligue Europa Conférence (1-2). Une qualification, qui redonne le sourire au groupe marseillais et à Jorge Sampaoli, contesté ces dernières semaines. Pointé du doigt par les supporters de l’OM, le technicien argentin se serait montré à l’écoute et aurait écouté les critiques. Afin d'apaiser les tensions, Sampaoli aurait mis les choses au clair avec ses joueurs et discuté de ses choix.

« Les cadres et le staff ont eu des bons mots »