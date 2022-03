Foot - OM

OM : Jorge Sampaoli annonce la couleur avant Bâle !

Publié le 16 mars 2022 à 20h36 par A.D.

Ce jeudi, l'OM se déplace à Bâle pour le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Présent en conférence de presse d'avant-match ce mercredi soir, Jorge Sampaoli a fait passer un message fort.