OM - Malaise : La sortie forte de Riolo sur Payet !

Publié le 15 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Privé de Dimitri Payet, l'OM s'est toutefois largement imposé à Brest (4-1). De bon augure pour Daniel Riolo.

Dimanche soir, à Brest, l'OM était privé de Dimitri Payet. Un sacré coup dur pour le club phocéen compte tenu de l'influence très importante de son numéro 10 dans son rendement offensif. Finalement, le club phocéen s'est imposé largement en Bretagne (4-1) grâce notamment à un excellent match d'Amine Harit, qui remplaçait numériquement Dimitri Payet. Pour Daniel Riolo, c'est donc très positif..

«C’est important pour le futur de l’OM de voir qu’ils peuvent gagner sans Payet»