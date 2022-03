Foot - OM

OM - Malaise : Pau Lopez répond à la grosse colère des supporters !

Publié le 13 mars 2022 à 20h45 par B.C. mis à jour le 13 mars 2022 à 20h48

Alors que les supporters de l’OM n’ont pas hésité à afficher leur mécontentement après les derniers résultats poussifs de leur club, Pau Lopez juge cette réaction normale.

À Marseille, l’ambiance est pesante. Sur les trois dernières rencontres de Ligue 1 (dont deux au Vélodrome), l’OM n’a pris qu’un point, de quoi mettre une certaine pression sur les joueurs de Jorge Sampaoli avant le déplacement à Brest ce dimanche soir. Les supporters phocéens attendent en effet une réaction de l’équipe et ont déjà affiché leur mécontentement avec des sifflets et des chants hostiles après la défaite contre Monaco. Interrogé sur le sujet par Prime Video , Pau Lopez juge cette réaction normale et se montre confiant pour la suite.

« Les sifflets ? c’est normal »