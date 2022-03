Foot - OM

OM - Malaise : Pierre Ménès note un problème pour Sampaoli…

Publié le 12 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Malgré sa victoire contre le FC Bâle, l’OM n’a pas forcément convaincu dans le jeu, et Pierre Ménès déplore notamment le manque d’efficacité de la formation de Jorge Sampaoli.

Jeudi soir, l’OM affrontait le FC Bâle en 8e de finale aller de la Ligue Europa Conference au stade Vélodrome, et le club phocéen s’est imposé sur le fil (2-1). Et en dépit de ce succès assez prometteur sur le papier, le secteur offensif de Jorge Sampaoli est une nouvelle fois pointé du doigt, à commencer par Pierre Ménès qui critique le manque de réalisme de l’OM sur son blog.

« C’est un peu le problème des Phocéens »