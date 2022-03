Foot - OM

OM - Malaise : Payet, Milik... Sampaoli répond clairement à Longoria !

Publié le 11 mars 2022 à 16h10 par A.M.

Alors que Pablo Longoria aurait demandé à Jorge Sampaoli de faire jouer Arkadiusz Milik et Dimitri Payet ensembles, Jorge Sampaoli dément fermement.

Depuis quelques semaines, les choix de Jorge Sampaoli sont régulièrement critiqués. Notamment en ce qui concerne Arkadiusz Milik, peu utilisé par l'entraîneur de l'OM. Une situation qui aurait poussé Pablo Longoria à intervenir. Selon les informations de L'Equipe , le président du club phocéen aurait demandé à Jorge Sampaoli d'aligner Dimitri Payet et Arkadiusz Milik ensembles afin de retrouver l'efficacité offensive. Le duo était d'ailleurs titulaire contre Bâle jeudi en Ligue Europa Conférence avec un doublé pour le Polonais (2-1). Malgré tout, Jorge Sampaoli assure que Pablo Longoria ne s'immisce pas dans ses choix, et n'a pas intérêt à le faire.

«Chacun a sa fonction donc il n'a pas d'influence à ce niveau-là»