OM - Malaise : Ça chauffe entre Longoria et les supporters...

Publié le 10 mars 2022 à 13h10 par La rédaction

Dans le dur en championnat, l’OM est sous le feu des critiques. Les supporters olympiens auraient prévenu Pablo Longoria que leurs signes de mécontentement pourraient s’aggraver.

La situation se tend à Marseille. Sur les trois dernières rencontres de Ligue 1 (dont deux au Vélodrome), l’OM n’a pris qu’un point. Une mauvaise passe qui coûte cher puisque les hommes de Jorge Sampaoli ont laissé leur seconde place à l’OGC Nice, vainqueur du PSG samedi dernier. En tribunes, la situation devient plus hostile, les sifflets à la fin du match contre Monaco en sont la preuve. Un an après les incidents qui ont eu lieu à la Commanderie, l’OM pourrait connaître une nouvelle situation de crise…

Les supporters de l’OM s’agacent de plus en plus