OM - Malaise : Milik, Sampaoli… Pablo Longoria est dans une impasse !

Publié le 10 mars 2022 à 10h00 par La rédaction

Depuis quelques semaines, le torchon brûle entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik à l'OM. Une situation que tente de gérer tant bien que mal Pablo Longoria.

Quand il débarque à l’OM à l’hiver 2021, Arkadiusz Milik est attendu comme le sauveur. Très rapidement, le Polonais s’impose et inscrit des buts importants. En témoigne son triplé contre Angers qui offre une qualification en Ligue Europa à l’OM. L’arrivée de Jorge Sampaoli n’y change rien, Milik reste le buteur de l’OM. C’est à l’été 2021 que sa situation va commencer à se compliquer. Blessé pendant plusieurs mois, Arkadiusz Milik rate la préparation et voit Dimitri Payet lui chiper sa place en pointe. Malgré les buts importants qu’il a pu inscrire, l’ancien buteur de Naples ne récupère pas sa place de titulaire indiscutable.

Pablo Longoria soutient tout le monde