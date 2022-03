Foot - OM

OM - Malaise : Pablo Longoria se fait fracasser !

Publié le 10 mars 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que la situation se tend à l'OM, Eric Di Meco pointe du doigt la gestion de Pablo Longoria.

Depuis quelques semaines, l'OM traverse une situation délicate notamment en terme de résultats. Le club phocéen vient d'enchaîner trois matches sans victoire dont deux défaites au Vélodrome contre Clermont (0-2) puis l'AS Monaco (0-1). Par conséquent, Jorge Sampaoli est pointé du doigt pour sa gestion et certains de ses choix avec Steve Mandanda ou encore Arkadiusz Milik. Mais Eric Di Meco estime que c'est également à Pablo Longoria d'intervenir.

«En tant que président, il doit avoir un recul par rapport aux résultats»