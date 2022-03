Foot - OM

OM - Malaise : Jorge Sampaoli lâche un message très clair aux supporters !

Publié le 9 mars 2022 à 16h10 par D.M.

Entraîneur de l'OM, Jorge Sampaoli a répondu aux supporters en conférence de presse. Le technicien argentin en a profité pour défendre son bilan à Marseille.

A l’OM, un homme est au cœur des tensions : Jorge Sampaoli. Acclamé lors de ses débuts, le technicien argentin est, aujourd’hui, la cible de nombreuses critiques au sein de son propre vestiaire. Les supporters marseillais ont également exprimé leur mécontentement à Pablo Longoria lors d’une réunion organisée ce mardi soir. Critiqué en raison de ses choix et du manque de cohérence dans les systèmes de jeu proposés, Sampaoli a répondu à la colère des supporters en conférence de presse ce mercredi, à la veille d’une rencontre de Ligue Europa Conférence face à Bâle.

« On a besoin de ressentir du soutien populaire pour gagner et pas seulement quand on gagne »