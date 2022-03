Foot - OM

OM - Clash : Sampaoli se fait encore fracasser !

Publié le 8 mars 2022 à 1h30 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’est incliné à domicile dimanche soir face à l’AS Monaco, le coaching de Jorge Sampaoli est plus que jamais pointé du doigt.

« On a très bien joué en première mi-temps, mais après nous avons manqué de concentration. Monaco a ensuite été supérieur (…) On doit encore plus insister dans notre idée de jeu et notre manière de défendre. Ce groupe est toujours à mes côtés », indiquait Jorge Sampaoli dimanche soir après la défaite concédée par l’OM au Vélodrome contre l’AS Monaco (0-1), assurant donc qu’il disposait toujours du soutien de son vestiaire. Pourtant, les choix tactiques de l’entraîneur argentin commencent à faire grincer des dents chez les supporters de l’OM, mais également certains consultants.

« Il faut arrêter les bêtises de cet entraîneur »