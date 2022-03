Foot - OM

OM - Malaise : Grosses tensions dans la direction du projet McCourt !

Publié le 10 mars 2022 à 12h30 par La rédaction

Dans le dur sportivement, l’OM doit aussi faire face à des différends entre Pablo Longoria et Jorge Sampaoli. Le président olympien ne comprend pas tous les choix de son entraîneur.

Alors que l’OM entre dans un mois capital pour sa saison, la situation sportive se complique grandement. Depuis de l’année 2022, les hommes de Jorge Sampaoli ont affiché leurs limites dans le jeu. Hormis une prestation très aboutie à Lens (0-2), l’OM n’est plus aussi fringant qu’en début de saison. Ce qui ne plaît pas du tout aux supporters. Après une saison 2020-2021 très compliquée, les habitués du Stade Vélodrome attendaient beaucoup de Jorge Sampaoli et de son « jeu offensif ». Malgré des débuts positifs, l’entraîneur argentin semble avoir renié ses principes. L’OM est devenu une équipe beaucoup plus calculatrice, abonnée aux victoires sans briller. Mais au-delà du jeu, Jorge Sampaoli pose question sur sa gestion du groupe. Avec le cas Arkadiusz Milik en tête de liste. Titulaire l’an passé, le Polonais a perdu sa place au profit de Dimitri Payet. Malgré son retour en forme et ses buts importants, Arkadiusz Milik doit régulièrement s’asseoir sur le banc. Après la rencontre à Metz où il avait été buteur, l’ancien joueur de Naples s’était plaint de sa situation au micro de Prime Video : « Il y a des choses que je ne comprends pas mais je fais mon boulot ». Pablo Longoria a décidé de prendre les choses en main.

Pablo Longoria agacé par la gestion de groupe de Jorge Sampaoli