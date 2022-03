Foot - OM

OM - Malaise : Critiqué par les supporters, Jorge Sampaoli contre-attaque !

Publié le 9 mars 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Mis en cause par plusieurs supporters marseillais, Jorge Sampaoli a tenu à leur répondre en conférence de presse. Le technicien argentin a souhaité dédramatiser la situation avant un huitième de finale de Ligue Europa Conférence face à Bâle.

Acclamé lors de ses débuts en mars 2021, Jorge Sampaoli n’est plus en odeur de sainteté à l’OM. La raison ? Les résultats décevants de l’équipe ces dernières semaines. En Ligue 1, le club marseillais reste sur trois matches sans victoire, dont une défaite face à l’AS Monaco dimanche dernier (0-1). Mais plus que la défaite, c’est la manière qui interroge. Adepte d’un jeu flamboyant et offensif, le technicien argentin ne tient pas ses promesses pour les supporters marseillais, qui ont réclamé son départ au Vélodrome. Certains d’entre eux ont d’ailleurs rencontré Pablo Longoria ce mardi soir pour évoquer la situation de l’OM. Les responsables des associations de supporters ont demandé des explications au responsable espagnol, notamment sur les choix de Sampaoli. La mise à l’écart d’Arkadiusz Milik et de Steve Mandanda, mais aussi le traitement infligé à Alvaro Gonzalez n’ont pas été compris. Au terme d’un échange décrit comme « tendu », Longoria a promis de faire passer le message à son entraîneur. Interrogé sur cette réunion ce mercredi, le coach de l’OM n’a pas souhaité la commenter. « J'ai parlé avec le président mais il ne m'a pas parlé de cette réunion avec les supporters. Comme je n'ai pas de certitude sur ce sujet, je ne vais pas en parler » a-t-il confié en conférence de presse..

Sampaoli défend son bilan à la tête de l'OM

A la veille du huitième de finale de Ligue Europa Conférence face à Bâle, Jorge Sampaoli a préféré s'attarder sur son cas personnel. Le coach marseillais a répondu aux supporters et a défendu son bilan. « Parfois des gens se sentent au-dessus du club. On était 11e quand je suis arrivé et là on a été 2e pendant presque toute la saison. C'est plutôt bon. On a besoin de ressentir du soutien populaire pour gagner et pas seulement quand on gagne. L'équipe est jeune et a connu beaucoup de changements. C'est important d'être uni. Il ne faut pas penser trop négativement. Il faut penser à ce qui est bon sur le club. Il faut réussir à être uni, peu importe qui est sur le terrain. Je sais qu'il y a des gens qui attendent l'échec et il faut leur donner tort » a confié l’entraîneur dans des propos rapportés par RMC Sport.

« Ce sont des moments qui me permettent d'apprendre »