Foot - OM

OM - Malaise : Bielsa, échec… Pierre Ménès lance un avertissement à Sampaoli !

Publié le 8 mars 2022 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que l’OM s’est incliné face à l’AS Monaco dimanche soir, Jorge Sampaoli se trouve plus que jamais au cœur des critiques. Et Pierre Ménès ne manque pas de faire le lien avec un certain Marcelo Bielsa…

Dimanche soir, l’OM a de nouveau affiché un visage décevant en Ligue 1 en s’inclinant au Vélodrome contre l’AS Monaco (0-1). Et même si la formation de Jorge Sampaoli garde sa place sur le podium, derrière l’OGC Nice et le PSG, elle va devoir retrouver une meilleure dynamique pour éviter de s’effondrer en fin de saison et louper le coche de la Ligue des Champions comme ce fut le cas pour Marcelo Bielsa lors de son unique saison passée à l’OM, en 2014-2015. Sur son blog, Pierrot le Foot, Pierre Ménès fait d’ailleurs le parallèle avec Sampaoli.

« Il ne faudrait pas que Sampaoli pousse le mimétisme avec Bielsa »