OM - Malaise : Sampaoli reçoit un énorme soutien de Guendouzi !

Publié le 16 mars 2022 à 13h10 par B.C.

Ces dernières semaines, Jorge Sampaoli n’a pas échappé aux critiques, alors qu’un malaise a parfois été évoqué dans le vestiaire de l’OM. Mais de son côté, Mattéo Guendouzi apporte un soutien sans faille à son entraîneur.

La victoire à Brest (4-2) fait du bien à l’Olympique de Marseille. Grâce à ce résultat, le club phocéen a pu conserver sa deuxième place au classement et surtout empêcher qu’un malaise s’installe en interne. Ces dernières semaines, plusieurs médias ont en effet indiqué que l’ambiance était loin d’être parfaite au sein de l’OM, en raison notamment des choix de Jorge Sampaoli, pointé du doigt. Dernièrement, RMC annonçait ainsi que certains joueurs ne comprenaient pas les décisions de leur entraîneur, mais ce dernier peut compter sur le soutien de cadres en interne. À l’occasion d’un entretien sur la chaîne Twitch de l’OM, Mattéo Guendouzi a livré un message fort sur sa relation avec Jorge Sampaoli.

« Sampaoli sait qu’il pourra toujours avoir confiance en moi »