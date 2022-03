Foot - OM

OM - Malaise : Le coup de pression de Longoria a convaincu Sampaoli !

Publié le 16 mars 2022 à 4h45 par A.M.

En coulisses, Pablo Longoria aurait eu une mise au point avec Jorge Sampaoli, lui imposant plusieurs choses. Et visiblement, le résultat est positif.

Alors que l'OM traversait une période compliquée d'un point de vue sportif, Pablo Longoria aurait tapé du poing sur la table en coulisses, notamment en réclamant plusieurs choses à Jorge Sampaoli à commencer par la situation d'Arkadiusz Milik qui jouait peu. Contre Brest, le Polonais était donc titulaire, tout comme Amine Harit qui remplaçait Dimitri Payet. Et le résultat a été payant puisque l'OM s'est largement imposé (4-1). Pour le journaliste de RMC , Florent Germain, Jorge Sampaoli a donc écouté les conseils de son président.

«Sampaoli est têtu, mais il a quand même compris certains messages»