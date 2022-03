Foot - OM

OM - Malaise : Pablo Longoria met une grosse pression à Jorge Sampaoli !

Publié le 13 mars 2022 à 14h10 par T.M.

Alors qu’Arkadiusz Milik a retrouvé une place de titulaire dans l’équipe de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria ne serait pas étranger à cela. Explications.

Entraîneur de l’OM depuis maintenant un an, Jorge Sampaoli a des idées claires concernant l’équipe qu’il veut aligner à chaque match. Et pour cela, l’Argentin n’hésite pas à prendre de grosses décisions et Arkadiusz Milik en a d’ailleurs fait les frais. Malgré son statut sur la Canebière, le Polonais a souvent pris place sur le banc de touche. De quoi susciter l’incompréhension de Milik, des observateurs et des supporters, qui n’ont d’ailleurs pas hésité à faire part de leur mécontentement envers Sampaoli. Toutefois, dernièrement, les choses semblent changer à l’OM.

Sampaoli incité à changer ?