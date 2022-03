Foot - OM

OM - Malaise : Un nouveau désaccord en interne entre Longoria et Sampaoli ?

Publié le 15 mars 2022 à 7h00 par D.M.

Certains choix de Jorge Sampaoli ne seraient pas compris par Pablo Longoria, notamment celui de se priver d'Amine Harit, prêté à l'OM jusqu'à la fin de la saison.

« Quelle idée pour la suite ? Franchement je ne suis pas dans ça. Je laisse cela à mon agent. Je suis sur le terrain, c’est déjà difficile lorsqu’on ne joue pas. Là, j’ai du temps de jeu, je pense que la meilleure chose pour moi c’est de me concentrer sur le jeu » a confié Amine Harit, après avoir inscrit son troisième but sous le maillot de l’OM face à Brest ce dimanche (1-4). Il faut dire que le joueur marocain n’a pas eu trop l’occasion de se montrer depuis le début de la saison. Relégué la plupart du temps sur le banc des remplaçants, Harit peut toujours compter sur le soutien de certains de ses coéquipiers.

Longoria ne comprend pas la gestion d'Harit