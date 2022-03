Foot - OM

OM : La joie d’Amine Harit après la victoire à Brest !

Publié le 13 mars 2022 à 23h36 par La rédaction mis à jour le 13 mars 2022 à 23h39

Auteur d’un excellent match contre Brest (4-1) ce dimanche, Amine Harit a savouré le résultat satisfaisant décroché par l’OM.