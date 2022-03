Foot - OM

OM - Malaise : Milik fait passer un message fort à Sampaoli !

Publié le 13 mars 2022 à 23h00 par B.C.

Titularisé par Jorge Sampaoli contre Brest (4-1) ce dimanche, Arkadiusz Milik a répondu présent en marquant. À l’issue du match, le Polonais s’est réjoui de pouvoir enchaîner les matches.

Depuis plusieurs mois, la tension monte entre Jorge Sampaoli et Arkadiusz Milik, loin d’être satisfait de son temps de jeu. En effet, l’international polonais n’enchaîne pas les matches et n’avait pas caché sa frustration après la défaite de l’OM contre Monaco. « Sur les deux derniers matchs, je n’ai pas joué, or pour moi, le rythme, c’est très important. Je me sens mieux quand je joue tous les trois jours. Il me manque du temps de jeu pour être meilleur. Vous voyagez beaucoup, vous ne jouez pas, et ça peut vous manquer… Mais à la fin, c’est le coach qui décide, et je respecte ses choix. » Ce dimanche, Jorge Sampaoli avait bien aligné Arkadiusz Milik dès le coup d’envoi, de quoi satisfaire l’attaquant.

« Heureux de pouvoir enchaîner »