OM - Malaise : Mandanda, concurrence... La grosse mise au point de Pau Lopez !

Publié le 11 mars 2022 à 21h10 par D.M.

Gardien numéro un dans l'esprit de Jorge Sampaoli, Pau Lopez s'est exprimé longuement sur sa relation avec Steve Mandanda, mais aussi sur cette concurrence à l'OM.

Steve Mandanda était sur la pelouse du Vélodrome ce jeudi lors du huitième de finale de Ligue Europa Conférence face à Bâle. Mais attention de ne pas se méprendre. A l’OM, le gardien numéro un cette saison se nomme Pau Lopez. Arrivé lors du dernier mercato estival en provenance de l’AS Rome, le portier espagnol s’est vite installé dans le onze titulaire de Jorge Sampaoli, reléguant sur le banc des remplaçants Steve Mandanda, âgé de 36 ans. Lié à l’OM jusqu’en 2026, Pau Lopez s’est exprimé sur cette concurrence avec l’international français, qui fait causer à Marseille.

« Pour moi, c’était une opportunité d’être en compétition avec un gardien tel que Mandanda »