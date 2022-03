Foot - OM

OM : L’énorme constat de Pau Lopez sur le Vélodrome et les supporters !

Publié le 13 mars 2022 à 22h05 par La rédaction

Dans un premier temps prêté et depuis peu, définitivement joueur de l’OM jusqu’en juin 2026, Pau Lopez a avoué ne jamais avoir connu une telle ferveur ailleurs qu’à l’Orange Vélodrome.