OM - Malaise : Sampaoli adresse un message fort aux supporters !

Publié le 11 mars 2022 à 23h10 par D.M.

Critiqué par une partie des supporters en raison du visage décevant affiché par l'équipe marseillaise, Jorge Sampaoli a réclamé du soutien dans cette période délicate.

Nommé à la tête de l’OM en février 2021, Jorge Sampaoli traverse une période délicate. Le technicien argentin serait loin de faire l’unanimité au sein du vestiaire en raison de certains choix discutables comme la mise à l’écart d’Arkadiusz Milik. Des responsables d’associations de supporters ont rencontré Pablo Longoria mardi dernier pour faire part de leur colère. Sous le feu des critiques, Sampaoli a lâché une première réponse sur le terrain en battant Bâle en huitième de finale de Ligue Europa Conférence (2-1). Présent en conférence de presse, l’entraîneur de l’OM a réclamé du soutien de la part des supporters marseillais.

« Une équipe doit être heureuse et sans pression ou sifflets »