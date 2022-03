Foot - OM

OM - Malaise : Milik, tensions... Sampaoli calme le jeu avec le vestiaire !

Publié le 15 mars 2022 à 0h00 par D.M.

Dans l'œil du cyclone ces dernières semaines, Jorge Samapoli se serait remis en question et se montrerait plus ouvert avec son groupe.

Jorge Sampaoli a vécu des dernières semaines agitées. Le technicien a été pointé du doigt par les supporters marseillais, après une nouvelle défaite face l’AS Monaco en championnat. Selon les informations de L’Equipe , Pablo Longoria aurait servi d’intermédiaire et aurait fait passer quelques messages discrets à son entraîneur pour essayer d’apaiser les tensions avec les supporters, mais aussi avec son vestiaire. En effet, certains joueurs de l’OM ne comprennent pas les choix de leur coach, notamment la mise à l’écart d’Arkadiusz Milik ou encore celle de Steve Mandanda.

Critiqué, Sampaoli a fait évoluer sa manière de travailler