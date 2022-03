Foot - OM

OM - Malaise : Payet, Milik... Longoria a fait passer un énorme message à Sampaoli !

Publié le 14 mars 2022 à 22h00 par D.M.

Même s'il n'influe pas sur les choix de Jorge Sampaoli, Pablo Longoria n'aurait pas hésité à faire passer quelques messages à son entraîneur notamment en ce qui concerne le cas Arkadiusz Milik.

Les dernières semaines ont été mouvementées à l’OM. Les supporters marseillais n’ont pas hésité à montrer leur colère après une défaite face à l’AS Monaco en championnat. Des responsables d’associations de supporters ont rencontré Pablo Longoria, ces derniers jours, pour exprimer leur mécontentement et demander des comptes notamment sur la gestion de Jorge Sampaoli. Certains choix du technicien n’ont pas été compris comme la mise à l’écart d’Arkadiusz Milik.

Longoria a fait passer quelques messages à Jorge Sampaoli