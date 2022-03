Foot - OM

OM - Malaise : Sampaoli reçoit un énorme message pour Milik !

Publié le 16 mars 2022 à 3h45 par A.M.

Après plusieurs mois difficiles, Jorge Sampaoli semble avoir trouvé la bonne formule avec Arkadiusz Milik comme le souligne Ludovic Obraniak.

A l'occasion du déplacement à Brest dimanche, Jorge Sampaoli avait décidé de replacer Arkadiusz Milik à la point de l'attaquant de l'OM. Et l'attaquant polonais a brillé, prouvant à son entraîneur qu'il méritait sa place. Et ce changement d'idée dans les plans du technicien argentin prouve qu'il n'est pas borné et qu'il a entendu la colère des supporters marseillais comme l'explique Ludovic Obraniak.

«Il a été intelligent pour entendre la colère des supporters»