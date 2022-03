Foot - OM

OM - Clash : Ça a chauffé pour Sampaoli !

Publié le 17 mars 2022 à 2h45 par G.d.S.S.

Alors que les choix tactiques de Jorge Sampaoli ne cessent d’être pointés du doigt depuis un moment, l’entraîneur de l’OM a été secoué en interne par ses joueurs.

Si l’OM réalise une saison relativement honorable avec notamment cette deuxième place au classement de Ligue 1, la méthode Jorge Sampaoli semble susciter certaines frustrations en interne. Plusieurs éléments majeurs, comme Arkadiusz Milik, se plaignent de leur utilisation ou de leur manque de temps de jeu, et le journaliste de RMC Sport Florent Germain a fait de nouvelles révélations à ce sujet au micro du Phocéen .

« Sampaoli a vécu sa première secousse »