Mercato - PSG : Zidane donne son feu vert pour une piste de longue date !

Publié le 19 mars 2022 à 6h00 par Th.B.

En lice pour prendre la succession de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, Zinedine Zidane serait en phase avec le directeur sportif Leonardo au sujet du recrutement de Paul Pogba.

Et si Zinedine Zidane prenait la suite de Mauricio Pochettino à la tête de l’effectif du PSG ? Comme le10sport.com vous l’a révélé en décembre dernier, le travail de longue haleine de son historique conseiller Alain Migliaccio commencerait à faire effet auprès de Zinedine Zidane, qui prend de plus en plus en considération le fait de s’asseoir sur le banc du PSG. Depuis quelque temps, l’ex-coach du Real Madrid est la priorité des propriétaires qataris. Et il se pourrait que Pochettino soit contraint de céder sa place d’entraîneur à la fin de la saison.

Zidane validerait le dossier Pogba pour le PSG !