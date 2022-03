Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette annonce qui entretient le doute pour Mbappé !

Publié le 19 mars 2022 à 4h45 par A.M.

Malgré les informations insistantes qui envoient Kylian Mbappé au Real Madrid, Vicente del Bosque assure que rien n'est pour le moment.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG à l'issue de la saison. L'été dernier déjà, l'attaquant français avait réclamé son départ pour rejoindre le Real Madrid, mais le club parisien avait repoussé toutes les offres venues d'Espagne. Désormais, Kylian Mbappé est libre de son choix, mais Vicente del Bosque assure que ni pour lui, ni pour Erling Haaland, rien ne fait.

«Ce sont des rumeurs»