Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce terrible constat sur l’arrivée de Zidane !

Publié le 19 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Régulièrement cité parmi les prétendants les plus sérieux pour prendre la succession de Mauricio Pochettino, Zinedine Zidane ne pourra cependant pas faire de miracle.

A l'issue de la saison, le départ de Mauricio Pochettino ne semble plus faire de doute. Déjà sur la sellette avant même la double confrontation contre le Real Madrid, l'Argentin ne se fait plus d'illusions pour son futur qui pourrait s'écrire du côté de Manchester United. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane revient avec insistance, mais pour le journaliste de RTL , Philippe Sanfourche, le problème est ailleurs et même l'ancien numéro 10 des Bleus ne pourra pas changer les choses.

«Le mal est profond et ce n’est pas Pochettino, Zidane ou qui que ce soit qui changeront quelque chose»