Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves vide son sac sur son retour au Barça !

Publié le 18 mars 2022 à 12h30 par Th.B.

Après Eric Garcia, passé par La Masia lors de sa jeunesse, le FC Barcelone de Joan Laporta a enregistré un autre retour de taille grâce à l’opération Dani Alves en novembre dernier. À quelques heures du Clasico face au Real Madrid, le latéral droit du Barça s’est longuement confié sur son départ du club, son retour et sur ce qu’il compte apporter à l’effectif entraîné par Xavi Hernandez.

Depuis l’élection de Joan Laporta à la présidence du FC Barcelone en mars 2021, de sérieux ajustements ont été effectués dans un premier temps au sein de l’effectif qui était alors entraîné par Ronald Koeman à l’époque avec les départs de Lionel Messi, d’Antoine Griezmann ainsi que les arrivées de Memphis Depay et d’Eric Garcia notamment. Cependant, c’est bien lors de ces derniers mois que ça a bougé au sein du FC Barcelone. Fin octobre, Ronald Koeman était démis de ses fonctions de manager et remplacé quelques jours plus tard par une autre légende du FC Barcelone en la personne de Xavi Hernandez. La première recrue de l’ère Xavi a été Dani Alves, qui a précédé un mercato hivernal XXL avec les venues de Ferran Torres, d’Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang. Pour revenir, lui qui a côtoyé le Barça de 2008 à 2016, Dani Alves n’a pas lâché pendant de longs mois le président Joan Laporta comme ce dernier l’a affirmé au micro d ’ESPN ces dernières heures. « Comment ça s’est passé ? Je l'ai fait d'une manière légèrement différente. J’avais une très grande connexion avec Joan (ndlr Laporta), le président. Quand il a été élu, je lui ai dit : je pense que tu as besoin de moi et si tu as besoin de moi, je reviendrai. Il m’a dit : « On verra. Je dois parler à l’entraîneur ». Parle lui alors ! Je ne veux pas revenir pour que vous pensiez que je viens prendre ma retraite, parce que je me sens fort, j'ai des objectifs et j'ai besoin d'être dans un endroit comme celui-ci, où je me sens puissant pour pouvoir faire de grandes choses, comme celles que je veux faire. Alors j'ai commencé à être lourd avec lui, je l'appelais une fois par mois, je lui envoyais des messages. J’ai commencé à l’agacer. « Tu as besoin de moi et j’ai besoin de ça ».

Son départ, son retour au Barça… Dani Alves dit tout !