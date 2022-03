Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Guardiola vient relancer les chances du Qatar avec Haaland !

Publié le 19 mars 2022 à 15h45 par B.C.

Alors que Manchester City souhaite prendre la main dans le dossier Haaland, l’avenir incertain de Pep Guardiola pourrait compromettre les chances des Skyblues.

Pour oublier Kylian Mbappé, dont le départ au Real Madrid semble inéluctable, le PSG songe notamment à Erling Haaland. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant du Borussia Dortmund est la cible prioritaire du club de la capitale en cas de départ de Kylian Mbappé, mais il ne sera pas simple de mettre la main sur le phénomène norvégien. La concurrence est en effet colossale dans ce dossier, avec les intérêts du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore de Manchester City. Les Skyblues sont d’ailleurs cités parmi les favoris, mais Pep Guardiola pourrait plomber les chances de son propre club.

L’avenir incertain de Guardiola n’arrange pas City