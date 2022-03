Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria s’attaque à une pépite française !

Publié le 19 mars 2022 à 21h10 par B.C.

En fin de contrat aspirant à l’issue de la saison, Kyliane Dong serait dans le collimateur de l’Olympique de Marseille. Cependant, d’autres clubs suivent de près la pépite de l’ESTAC.

Ces derniers mois, l’Olympique de Marseille a connu de profonds changements dans son effectif. Pablo Longoria a mis la main sur onze renforts lors du dernier mercato estival, avant de se montrer encore actif durant le mois de janvier, avec les arrivées de Cédric Bakambu et Sead Kolašinac, en attendant celle actée de Samuel Gigot pour la saison prochaine, qui ne sera pas l’unique recrue de l’OM cet été. Pablo Longoria travaillerait déjà sur le mercato à venir, et une pépite serait dans le collimateur du président phocéen.

L’OM lorgne Kyliane Dong