Mercato - PSG : Erling Haaland valide un projet colossal avec Kylian Mbappé !

Publié le 19 mars 2022 à 19h15 par B.C.

Comme annoncé par le 10 Sport, Kylian Mbappé possède un accord verbal avec le Real Madrid et pourrait ainsi rejoindre l’Espagne. Une arrivée que ne verrait pas d’un mauvais œil Erling Haaland, l’autre grande priorité de Florentino Pérez.

Cet été, le Real Madrid pourrait ruiner les plans du PSG. Libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé possède déjà un accord moral avec le club espagnol comme vous l’a annoncé le10sport.com. Pour l’heure, le Bondynois n’a encore rien signé, mais son arrivée chez les Merengue est en très bonne voie, obligeant le PSG à penser à sa succession. En août dernier, le10sport.com révélait l’intérêt prononcé du club de la capitale pour Erling Haaland, la cible prioritaire du PSG. Cependant, la concurrence est de taille dans ce dossier, et le Real Madrid serait bien parti pour devancer une fois encore Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo.

Haaland emballé à l'idée de jouer avec Mbappé