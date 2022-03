Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'annonce fracassante de Cabella sur son avenir !

Publié le 19 mars 2022 à 19h10 par D.M.

Libre de tout contrat, Rémy Cabella souhaite poursuivre sa carrière en Europe. L'ASSE avait été annoncée comme l'un des clubs susceptibles de l'accueillir, mais Loïc Perrin a mis les choses au clair.

Présent en Russie depuis 2019, Rémy Cabella a pris la décision de résilier son contrat avec Krasnodar. De retour en France, le milieu offensif poursuit sa rééducation avant de trouver une nouvelle équipe. Questionné sur son avenir il y a quelques jours, le joueur n’avait pas fermé la porte à un retour à l’ASSE. « Le seul club où j’accepterais de signer pour trois mois, ce serait Sainté. S’il était vraiment dans le dur, j’irais en courant et je jouerais même pour rien. L’idée, ce serait plutôt d’arriver dès maintenant dans un club et d’enchainer derrière sur mon contrat » avait indiqué Cabella à L’Equipe . Coordinateur sportif des Verts, Loïc Perrin lui a répondu : « Ce n'est pas quelque chose que l'on a envisagé. On verra pour la suite, peut-être pour la saison prochaine ! ».

Cabella veut rester en Europe