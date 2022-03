Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une arrivée de Cabella ? La réponse de Perrin !

Publié le 19 mars 2022 à 14h10 par A.M.

Libre depuis la résiliation de son contrat avec le club russe de Krasnodar, Rémy Cabella a été évoqué du côté de l'ASSE. Mais Loïc Perrin met fin à cette piste.

Cet hiver, l'ASSE a été très active en enrôlant pas moins de sept nouveaux joueurs à savoir Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Eliaquim Mangala, Falaye Sacko, Joris Gnagnon et Enzo Crivelli. Et pourtant, les Verts ont encore fait parler d'eux ces derniers jours sur le mercato puisque le nom de Rémy Cabella a circulé du côté du club du Forez. Compte tenu du contexte actuel, l'ancien Stéphanois a mis fin à son contrat avec le club russe de Krasnodar et plusieurs rumeurs l'ont lié à un éventuel retour à l'ASSE. Mais Loïc Perrin met fin à cette option.

«Ce n'est pas quelque chose que l'on a envisagé»