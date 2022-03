Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le rêve est permis pour Mauricio Pochettino !

Publié le 19 mars 2022 à 21h15 par Th.B.

Appréciant particulièrement l’idée de s’asseoir sur le banc de Manchester United après son éventuel licenciement du PSG, Mauricio Pochettino n’aurait pas à craindre Thomas Tuchel. Du moins pour l’instant.

Après le PSG, où il devrait être remercié à la fin de la saison et potentiellement remplacé par Zinedine Zidane qui est la grande piste du Qatar comme le10sport.com vous l’a affirmé en décembre dernier, Mauricio Pochettino cultiverait le désir de prendre les rênes de l’effectif de Manchester United et d’ainsi retrouver la Premier League après ses passages à Southampton et Tottenham. Et alors qu’il est régulièrement question d’un intérêt des dirigeants des Red Devils pour Thomas Tuchel, dont l’avenir à Chelsea est flou avec la vente du club londonien, Mauricio Pochettino pourrait finalement souffler. L’option Tuchel ne serait à ce jour pas concrète bien que The Athletic ait affirmé ces dernières heures que la direction du pensionnaire du Premier League serait emballé par l’idée d’offrir la succession de Ralf Rangnick à son élève Tuchel.

Tuchel n’aurait pas encore tranché pour son avenir, la chance de Pochettino ?