Mercato - Real Madrid : Une solution a été trouvée pour Gareth Bale !

Publié le 19 mars 2022 à 21h00 par La rédaction

En fin de contrat cet été avec le Real Madrid, Gareth Bale devrait faire son retour à Tottenham. L’international gallois pourrait signer son dernier contrat avant de prendre sa retraite.

Après une petite saison à Tottenham, Gareth Bale a fait son retour au Real Madrid. Et sa situation n’a pas évolué… Quand il n’est pas blessé, l’international gallois s’assied sur le banc de touche et n’est qu’une solution de secours pour Carlo Ancelotti. En juin prochain, Gareth Bale sera en fin de contrat et pourra s’engager dans le club de son choix. Et son choix serait déjà fait…

Un retour à Tottenham avant de raccrocher