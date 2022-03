Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Cristiano Ronaldo dicté par… Mauricio Pochettino ?

Publié le 19 mars 2022 à 11h45 par Th.B.

Intéressé par le profil de Mauricio Pochettino pour prendre la suite de Ralf Rangnick à la tête de l’effectif des Red Devils, Manchester United devrait avoir une mûre réflexion quant à la nomination de l’entraîneur du PSG compte tenu de la position de Cristiano Ronaldo sur la question.

À l’instar du PSG ou de l’Ajax Amsterdam, le parcours de Manchester United en Ligue des champions s’est arrêté au stade des 1/8èmes de finale de la compétition reine des clubs européens. De quoi permettre aux différents dirigeants de préparer le terrain pour les changements majeurs à effectuer au sein de leurs effectifs respectifs et… sur leurs bancs de touche ! En effet, comme le10sport.com vous le révélait déjà en novembre dernier, la position de Mauricio Pochettino était alors simplement fragilisée lorsqu’à présent, son départ semblerait inéluctable en fin de saison avec la potentielle nomination de Zinedine Zidane. Pour rebondir, Mauricio Pochettino songerait à Manchester United. Et cela pourrait avoir des répercussions sur l’avenir de Cristiano Ronaldo.

Manchester United entamerait les discussions avec Pochettino en avril !