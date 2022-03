Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel relance le dossier Mauricio Pochettino !

Publié le 19 mars 2022 à 9h15 par Th.B.

Bien que Mauricio Pochettino envisagerait de s’asseoir sur le banc de Manchester United après son potentiel licenciement du PSG, l’entraîneur argentin verrait l’ancien coach du Paris Saint-Germain lui faire de l’ombre aux yeux des dirigeants mancuniens, en la personne de Thomas Tuchel.

À l’automne dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que le cas Mauricio Pochettino était discuté en coulisse que ce soit à Paris ou à Doha. Et depuis, la position de l’entraîneur argentin semble s’être considérablement fragilisée au PSG. Et entre autres en raison de l’élimination prématurée du Paris Saint-Germain au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid et au même stade de la compétition en Coupe de France face à l’OGC Nice. Pour la suite de sa carrière, alors qu’un licenciement lui pendrait au nez à l’issue de la saison au PSG, Pochettino rêverait de Manchester United et aurait déjà la tête aux Red Devils selon Le Parisien.

Manchester United songe réellement à Tuchel !