Mercato - PSG : Tout se décide maintenant pour Mauricio Pochettino !

Publié le 18 mars 2022 à 19h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait bien être poussé la sortie au Paris Saint-Germain en fin de saison... mais restera-t-il longtemps sans club ?

Dès l’automne dernier, les doutes ont commencé à fleurir au sein du Paris Saint-Germain. Après une demi-saison ratée, Mauricio Pochettino avait toutes les armes pour mettre en place son projet... mais les résultats n’ont pas été au rendez-vous. Ainsi, nous vous avons expliqué sur le10sport.com qu’au sein du PSG on a commencé à sérieusement songer à un départ de l’Argentin, qui avait tout de même prolongé son contrat jusqu’en 2023 seulement quelques mois auparavant. La récente élimination en Ligue des Champions n’a forcément fait que confirmer cette tendance, avec plusieurs noms qui sont déjà évoqués pour remplacer Pochettino au PSG, avec Massimiliano Allegri de la Juventus ou encore Antonio Conte de Tottenham et Simone Inzaghi de l’Inter. Selon nos informations, le grand favori des propriétaires du PSG reste Zinedine Zidane, dont l’entourage pousse pour une arrivée à la tête de l’un des clubs les plus ambitieux au monde.

Manchester United passe à l’action pour Pochettino

Mais que fera Mauricio Pochettino ? S’il vient à quitter le Paris Saint-Germain comme cela semble se dessiner, le technicien de 50 ans a déjà un point de chute prestigieux, avec Manchester United. Dès le départ de Ole Gunnar Solskjær en novembre dernier, le nom de Pochettino a commencé à circuler du côté d’Old Trafford et l’intérim de Ralf Rangnick ne devrait que retarder l'inévitable. D’après les informations de Fabrizio Romano, des contacts auraient eu lieu entre l’actuel coach du PSG et les dirigeants de Manchester United, qui le suivent depuis sa révélation à Southampton. Dans le nord de l’Angleterre Pochettino retrouverait les pleins pouvoirs et n’aurait pas un Leonardo entre les pattes, ce qui semble avoir été un facteur générateur de beaucoup de tensions au PSG.

Tuchel et Ten Hag s’emmurent dans le silence