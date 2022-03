Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta active une nouvelle piste XXL en défense !

Publié le 19 mars 2022 à 19h00 par P.L.

En quête de renfort dans le couloir droit en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone pourrait se rabattre sur une piste de l'été dernier. Le club catalan serait encore intéressé par Danilo, qui évolue à la Juventus.

Après s’être bien renforcé dans le secteur offensif cet hiver, le FC Barcelone compterait poursuivre sur sa lancée en vue de la saison prochaine. Avec Dani Alves qui est en fin de contrat en juin prochain, le club catalan serait à la recherche d’un nouveau latéral droit, Sergiño Dest et Sergi Roberto n’étant pas suffisamment convaincant aux yeux de Xavi. Et Joan Laporta pourrait se rabattre sur une ancienne piste de l’été dernier pour retrouver son bonheur.

Le Barça s’intéresse toujours à Danilo