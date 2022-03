Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Xavi lance un énorme appel du pied à Lionel Messi !

Publié le 19 mars 2022 à 17h15 par A.C.

En conférence de presse ce samedi, Xavi a été une nouvelle fois questionné sur un possible retour de Lionel Messi, parti au PSG l’été dernier.

L’élimination de la Ligue des Champions peut-il relancer les débats autour de l’avenir de Lionel Messi ? Parti au Paris Saint-Germain lors du dernier mercato estival, le septuple Ballon d’Or est loin de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Comme l’ensemble du PSG il a d’ailleurs été pointé du doigt après la défaite face au Real Madrid et il n’a pas fallu attendre longtemps avant qu’en Catalogne on parle d’une certaine nostalgie du FC Barcelone. D’après les informations de L’Équipe , un retour de Messi au Barça ne serait pas si impossible et la présence de Xavi serait d’ailleurs un argument de taille.

« Les portes sont ouvertes et il doit en être ainsi »