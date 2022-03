Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar, Messi... Pochettino répond à la colère des supporters !

Publié le 19 mars 2022 à 14h30 par La rédaction

Moins d’une semaine après les sifflets des supporters du PSG au Parc des Princes, Mauricio Pochettino a répondu aux critiques. L’entraîneur argentin n’a évité aucun sujet, de son propre cas à ceux de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

La saison du PSG tourne au vinaigre. La Ligue des Champions était l’unique raison d’espérer quelque chose de cette année, mais tout est tombé à l’eau en à peine 20 minutes. Une erreur de Gianluigi Donnarumma, un triplé de Karim Benzema, et le tour était joué. Encore une fois, le PSG a déçu dans la plus grande des compétitions et le Parc des Princes ne l’a pas pardonné. Dimanche dernier, les supporters du PSG ont copieusement sifflé la plupart des joueurs, dont Neymar et Lionel Messi. Un signe fort de l’agacement des ultras parisiens. Le lendemain, c’est le Camp des Loges qui a subi leur colère avec plusieurs tags insultants à l’encontre de la direction. Une situation de tension qui ne va pas aller en s’améliorant… Lui aussi sifflé par le Parc des Princes, Mauricio Pochettino a répondu sans sourciller. « Les sifflets à mon encontre au Parc des Princes, si je préfère jouer à l'extérieur maintenant ? Je préfère toujours jouer au Parc avec les supporters », analyse le technicien argentin en conférence de presse. Déjà grandement critiqué pour la qualité de jeu du PSG, Mauricio Pochettino sera encore scruté ce dimanche à Monaco. Tout comme ses joueurs…

«Tout le monde est affecté par cette déception»