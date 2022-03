Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’Espagne attend le retour de Lionel Messi au FC Barcelone !

Publié le 19 mars 2022 à 11h30 par B.C.

Alors que la première saison de Lionel Messi au PSG n’est pas une franche réussite, des rumeurs circulent au sujet de l’avenir de l’Argentin, dont le retour au FC Barcelone est espéré par plusieurs figures importantes en Espagne, à l’instar de Dani Alves ou Javier Tebas.

Après avoir passé l’intégralité de sa carrière au FC Barcelone, Lionel Messi a été contraint de changer d’air l'été dernier en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé. Une aubaine pour le PSG, qui n’a pas mis longtemps avant de se positionner. Depuis le début de la saison, l’Argentin évolue donc du côté du Parc des Princes, et les attentes étaient énormes à l’égard du septuple Ballon d’Or, mais ce dernier peine encore à se montrer sous son meilleur jour. Avec 7 buts et 11 passes décisives en 26 apparitions, Lionel Messi se retrouve sous le feu des critiques et a été la cible des sifflets du public parisien le week-end dernier lors de la rencontre entre le PSG et Bordeaux. Une situation compliquée qui pourrait pousser Messi vers le départ si l’on en croit certains bruits venus d’Espagne, un scénario que certains aimeraient voir se réaliser.

« Si Messi peut vraiment revenir, reviens ici avec moi (rires) », annonce Daniel Alves

Ces derniers jours, il a été question d’un retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Bien que plusieurs médias français et étrangers aient assuré que cette tendance n'était pas exacte et que la Pulga souhaitait honorer son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2023, certaines personnes importantes du football espagnol ne cachent pas leur désir de voir l’Argentin revenir au Barça. C’est notamment le cas de Daniel Alves, qui a lui aussi retrouvé le club culé en novembre dernier. « Si Leo (ndlr Messi) s’amuse au PSG ? Pour moi, non, non, non. Pour moi, il est perdu. (Rires). Maintenant, Leo est perdu là-bas. Leo m’a toujours dit : « où pourrais-je être plus heureux qu’ici ? ». Je suis la preuve de cela. Il n’y a nulle part de mieux qu’ici. Pour n’importe quelle raison, Leo n’est pas ici aujourd’hui, mais j’espère qu’il pourra revenir. Si je pense que Leo pourra revenir au Barça ? Je ne sais pas, mais s’il peut vraiment revenir, reviens ici avec moi (rires) », a confié Dani Alves au micro d’ ESPN .

« Si je pouvais voir Messi revenir en Espagne, je serais ravi »