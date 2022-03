Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’énorme sortie de Tebas sur le retour de Messi au Barça !

Publié le 19 mars 2022 à 10h15 par B.C.

Président de la Liga, Javier Tebas ne cache pas sa volonté de voir Lionel Messi quitter le PSG pour retourner au FC Barcelone.

Libre à l’issue de son contrat avec le FC Barcelone, et poussé vers la sortie en raison des problèmes financiers rencontrés par le club culé, Lionel Messi tente désormais de briller au PSG, mais la première saison de l’Argentin dans la capitale française n’a pas répondu aux attentes. Sifflé par le public du Parc des Princes le week-end dernier, Lionel Messi n’envisage pas de partir malgré les rumeurs qui circulent sur le sujet. Sous contrat jusqu’en 2023, le septuple Ballon d’Or devrait donc avoir une nouvelle chance de s’imposer au PSG, mais de son côté, Javier Tebas ne cache pas son envie de voir La Pulga retourner dans le championnat espagnol.

« Si je pouvais voir Messi revenir en Espagne, je serais ravi »