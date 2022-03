Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une décision déjà prise à Doha pour Sergio Ramos ? La réponse !

Publié le 19 mars 2022 à 11h10 par A.M.

Apparu à seulement cinq reprises depuis le début de saison, Sergio Ramos souhaiterait rester au PSG une saison supplémentaire. Mais qu'en sera-t-il du côté de Doha ?

La saison de Sergio Ramos est loin de répondre aux attentes suscitées par sa signature l'été dernier. Et pour cause, le défenseur espagnol n'a disputé que cinq rencontres depuis son arrivée au PSG à cause de pépins physiques, ce qui jette un froid sur son avenir alors que son contrat court jusqu'en juin 2023. Il y a quelques jours, Leonardo se montrait d'ailleurs assez évasif à ce sujet. « Nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n’est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d’être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie », assurait le directeur sportif du PSG dans les colonnes de L'Equipe .

Le PSG n'écarte rien pour Sergio Ramos