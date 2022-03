Foot - PSG

PSG - Malaise : Lionel Messi n’a pas digéré l’élimination face au Real Madrid…

Publié le 18 mars 2022 à 13h15 par Th.B.

Malgré un avantage de deux buts (au cumulé) à trente minutes du coup de sifflet final, le PSG s’est incliné au Santiago Bernabeu au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid. Un échec que Lionel Messi ne parviendrait pas à accepter et comprendre.

Le mercredi 9 mars dernier, le PSG pouvait se qualifier pour une troisième fois consécutive au stade des 1/4 de finale de la Ligue des champions. En effet, après avoir pris l’avantage grâce à Kylian Mbappé lors de la phase aller (1-0) et l’ouverture du score du numéro 7 du PSG au Santiago Bernabeu, tout était réuni pour que le Paris Saint-Germain élimine le Real Madrid sur la pelouse du club merengue. Et après une belle domination, tout s’est écroulé à l’heure de jeu après une boulette de Gianluigi Donnarumma qui a totalement relancé le Real Madrid. La suite, on la connaît. Le PSG a concédé deux buts coup sur coup lors du dernier quart d’heure de ce 1/8ème de finale retour de C1 face à un irrésistible Karim Benzema, auteur d’un triplé.

Messi n’arrive pas à comprendre l’élimination face au Real Madrid

À en croire Guillem Balague, cet échec resterait en travers de la gorge de Lionel Messi. En effet, le quadruple vainqueur de la compétition s’interrogerait en coulisse sur le fait de concéder une élimination après avoir réussi à ouvrir le score au Santiago Bernabeu et en étant parvenu à inscrire deux autres buts hors-jeu, symbole d’une domination claire du PSG. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain réussira à tirer les enseignements de cet épisode pour la prochaine campagne européenne et si Lionel Messi parviendra à répondre présent.