PSG - Clash : Layvin Kurzawa proche d'une bagarre avec des supporters ?

Publié le 17 mars 2022 à 22h10 par P.L.

L'élimination du PSG en Ligue des champions n'a clairement pas plu aux supporters parisiens. Ainsi, Layvin Kurzawa a été ciblé par ces derniers, qui n'ont pas hésité à montrer leur mécontentement à son égard.

Depuis quelques jours, rien ne va plus entre le PSG et ses supporters. L’élimination en Ligue des champions contre le Real Madrid a laissé des traces. Les fans du club de la capitale ont d’ailleurs déjà montré leur mécontentement dimanche dernier lors de la réception de Bordeaux; en sifflant Lionel Messi et Neymar. Mais les deux joueurs n’ont pas été les seuls à être ciblé par les supporters parisiens, puisque Layvin Kurzawa a aussi été pris à partie.

Des supporters s’en sont pris à Layvin Kurzawa